Diritto del mediatore a percepire la provvigione e contributo causale alla conclusione dell'affare. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 22426 del 16 ottobre 2020)

In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.