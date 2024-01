Condominio. Criteri di riparto delle spese afferenti a servitù costituita in favore delle sole proprietà esclusive. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12259 del 9 maggio 2023)

Documenti collegati Obblighi dei condomini





In materia di condominio, la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio, sia con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, con conseguente criterio di ripartizione legale di quest'ultime fondato sulle quote di proprietà; tuttavia, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le suindicate spese debbano essere ripartite in quote uguali tra i condomini.