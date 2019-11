Azione revocatoria fallimentare. Modalità del computo del termine del "periodo sospetto". (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10104 del 10 aprile 2019)

Documenti collegati Le azioni revocatorie





In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del cd. periodo sospetto il "dies a quo" decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l.fall., non essendovi in questo caso da tutelare un eventuale stato soggettivo di ignoranza dell'intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.