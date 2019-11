Le azioni revocatorie

Note

La revoca di un atto importa la caducazione di esso in esito al vittorioso esperimento di un'impugnativa giudiziale, sulla scorta dell'esistenza di una serie di presupposti. Sotto questo profilo occorre assumere in considerazione separata (art. 2901 cod.civ.) e(art. 67 l.f.).La prima costituisce un rimedio generale funzionale alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.La seconda assume rilievo nell'ambito delle procedure concorsuali aventi come termine di riferimento soggetti passibili di fallimento . Quest'ultima vede tra i suoi requisiti principalmente il compimento di atti posti in essere nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (c.d. "periodo sospetto", cfr.Cass. Civ., Sez. I, 10104 10 aprile 2019), in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sono contrassegnate da uno squilibrio rispetto a quelle assunte dalla controparte (sorpassando di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso). E' stato deciso che la relativa valutazione debba essere compiuta in riferimento al contratto definitivo quand'anche esso fosse attuativo di precedente intesa preliminare (Cass. Civ., Sez. I, 19314/2014 ). Decisiva è la considerazione della c.d., vale a dire della conoscenza in capo all'altro contraente della situazione di insolvenza della parte successivamente fallita. A tal riguardo sono necessari indizi gravi precisi e concordanti che facciano presumere tale condizione in capo all'altro contraente (Cass. Civ., Sez. I, 14584/2015 ).Nel caso di accoglimento della relativa domanda, non può proporre ricorso per cassazione l'avente causa dal subacquirente del bene oggetto di revocatoria, dal momento che non può dirsi subentrante nel diritto controverso, ma di una posizione scaturente da un diverso rapporto derivato "a catena" da quello originario (Cass. Civ., Sez. I, 24655/2014 ).Derivata dal Diritto romano e detta anche "pauliana". Cfr. Talamanca, Azione revocatoria (dir. rom.), in Enc. dir., IV, p.883 e ss..Essa tende infatti a preservare la par condicio creditorum. Si vedano Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.653; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.832.