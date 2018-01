Vendita di cosa futura e vendita condizionata e con patto di riscatto





Vendita di cosa futura Se la vendita di cosa futura è posta in essere da imprese, in ossequio ai criteri illustrati, l’esercizio di competenza per l’imputazione dei relativi costi e proventi è quello in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà (art. 109, comma 2, D.P.R. n. 917/1986).



Vendita condizionata e con patto di riscatto Tale vendita può ben dissimulare un contratto di mutuo, con conseguente presunzione di interessi ex art. 43, D.P.R. n. 917/1986.