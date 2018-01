Plusvalenze patrimoniali

Se oggetto della vendita obbligatoria sono beni appartenenti all’impresa (), i relativi proventi possono generarepatrimoniali (art. 86, D.P.R. n. 917/1986). Rinvio a quanto esposto nel capitolo relativo alla vendita ad effetti reali . per quanto concerne la determinazione della plusvalenza e le modalità di tassazione e l’esercizio in cui si considerano realizzate, salvo precisare che l’esercizio di competenza va individuato nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento giuridico del bene indipendentemente dal momento di pagamento del prezzo, ad eccezione della vendita con riserva della proprietà.