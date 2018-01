Rapporto tra promittente e stipulante, imposta di registro

nello stesso contratto, non è assoggettata ad alcuna imposta (in quanto atto connesso);

Note

nota1

Fermo restando l’applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro (cfr. artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986), se il contratto a favore del terzo è posto in essere tra soggetti privati, l’operazione è soggetta all’imposta dovuta in ragione del tipo di contratto stipulato.Di norma, ed in ragione del tipo di atto, tra i soggetti obbligati alla registrazione possono essere comprese anche le parti contrattuali, mai i terzi favoriti dal contratto (art. 10, D.P.R. n. 131/1986).Per il caso didel terzo (non necessaria per la produzione degli effetti giuridici del contratto a suo favore), se resa:Per il caso didel terzo, il relativo atto è soggetto ad impostadi registro (art. 11 Tariffa, parte I).La revoca dello stipulante, intervenuta prima che il terzo dichiari di volerne approfittare, è soggetta ad imposta fissa di registro (art. 11 Tariffa, parte I).