Prescrizione della azione di impugnazione del testamento per incapacità

l'apertura della successione; l'accettazione dell'eredità; un'ulteriore attività, intesa alla concreta realizzazione della volontà testamentaria (la consegna del bene all'erede etc.).

Note

nota1

nota2

Bibliografia

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983

CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973

CICU, Testamento, Milano, 1951

GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968

MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958

TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988

Nelle ipotesi di cui all'art. 591 cod.civ. (difetto della capacità di testare) il negozio testamentario può essere assoggettato ad impugnativa da chiunque vi abbia interesseCome è evidente, il termine prescrizionale quinquennale è connotato, nella materia in esame, da un peculiare: cioè quello delCiò presuppone:A quest'ultimo riguardo è stato deciso come rientri nella nozione di "atto di esecuzione" non soltanto anche la condotta gestionale consistente nella apprensione dei frutti riguardanti anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, in caso di istituzione di un erede universale, sia indispensabile che costui debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4449 del 19 febbraio 2020).La dottrina prevalente (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.498; Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.113; Giannattasio, Delle successioni, in Comm. cod. civ., redatto a cura di magistrati e docenti, Torino, 1968, p.58; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, vol.I, 1988, p.8) configura questa ipotesi come annullabilità assoluta, poichè la legittimazione ad esperire l'azione non spetta a soggetti predeterminati, ma a chiunque vi abbia interesse. Questa eccezione viene spiegata considerando che nel testamento manca, a differenza dei contratti, una parte nel cui interesse l'annullabilità sia posta. Non si potrebbe poi parlare di nullità, perchè, in assenza di impugnazione, il testamento è perfettamente efficace.Cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., dir, da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.77; Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., vol.II, 1958, p.474. Non sarebbe perciò sufficiente nè l'apertura della successione, né la pubblicazione del testamento e neppure la semplice conoscenza in capo al testatore del vizio inficiante la validità del testamento. La decorrenza opererà dal giorno in cui è stato effettuato l'atto esecutivo, anche quando l'erede abbia dato esecuzione alle disposizioni testamentarie senza conoscere l'incapacità del de cuius.