Poteri di amministrazione dell'esecutore testamentario

Le funzioni dell'esecutore testamentario, disciplinate genericamente dall' art. 703 cod.civ. , sono serventi rispetto alla concreta attuazione delle ultime volontà, che deve essere curata con esattezza da costui. A tal fine l'esecutore, salva la manifestazione di un contrario intento del de cuius,Non è pacifica la natura dell'attività propria dell'ufficio in parola: secondo un'opinione, l'esecutore darebbe corso adIn altre parole l'esecutore potrebbe unicamente agire verso l'erede qualora il medesimo non si attivasse allo scopo di adempiere alle disposizioni testamentarieegli potrà dunque porre in essere qualsiasi atto di amministrazione necessario per l'adempimento dei legati, per il pagamento dei debiti ereditari e, in genere, per attuare la volontà del defunto . E' precisamente a questa volontà che occorre fare riferimento per delineare i limiti dell'operato dell'esecutore: ordinariamente quest'ultimo curerà l'attuazione di tutte le disposizioni, ma il de cuius può limitare il possesso ed i relativi poteri di amministrazione ad una parte soltanto dell'asse ereditario, come d'altronde può disporre che l'esecutore debba attivarsi solo in relazione ad una o più delle disposizioni testamentarie (si pensi al testatore che, dopo aver nominato alcuni eredi, abbia previsto l'intervento dell'esecutore soltanto allo scopo di adempiere ai legati oppure al fine di meglio assicurare il compimento di una complessa attività a favore di più beneficiati indeterminati a titolo di onere). L'attività dell'esecutore, in sintesi, si sostanzia nel potere di compiere ogni atto avente finalità conservativa, liquidativa, gestionale che sia funzionale al compimento del suo ufficio, che ne costituisce anche il limite. Pertanto egli non potrà attivarsi allo scopo di fare nuove operazioni, come ad esempio acquistare nuove macchine per dar vita ad una nuova linea produttiva nell'azienda caduta in successione, mutare la destinazione di un appartamento in ufficio, etc.Ciò premesso, appare evidente che, per lo più, l'attività dell'esecutore consisterà nell'adempiere i legati, nel pagare i debiti ereditari, nel far fronte agli oneri testamentari, nel curare le eventuali disposizioni a favore dell'anima (cfr. l'art. 629 cod. civ. ). In tale ambito potranno essere compiuti atti qualificabili sia come di ordinaria amministrazione, sia di straordinaria amministrazione. Al riguardo, anche se il IV comma dell'art. 703 cod.civ. assume in considerazione soltanto l'alienazione di beni ereditari, non si dubita che la disposizione valga a legittimare il compimento da parte dell'esecutore di ogni ulteriore atto di straordinaria amministrazione . Si pensi all'acquisizione presso il terzo che ne sia proprietario di una cosa allo scopo di traferirla al legatario ai fini di adempiere ad un legato di cosa altrui ex art. 651 cod.civ. . E' chiaro che, ogniqualvolta l'esecutore debba porre in essere un atto che eccede l'ordinaria amministrazione dovrà preventivamente munirsi dell'autorizzazione giudiziale. Giudice competente è il Tribunale nella cui circoscrizione siasi aperta la successione ai sensi dell'art. 747 cod.proc.civ. . Prima di provvedere l'autorità giudiziaria dovrà sentire gli eredi: al riguardo è sufficiente che, ai sensi del IV comma dell'art. 703 cod.civ. , venga data comunicazione a costoro affinchè possano comparire nel relativo procedimento, senza che l'eventuale loro mancanza sia produttiva di speciali conseguenze (non essendovi alcun parere nè vincolante, nè obbligatorio da acquisire). Occorre da ultimo precisare che non vanno autorizzati quegli atti di straordinaria amministrazione il cui compimento fosse stato previsto dal testatore. Si tratta infatti, semplicemente, di atti esecutivi della volontà di costui . Speciale rilevanza in questo senso acquista la divisione dell'esecutore, fenomeno disciplinato dall'art. cod.civ. 706 che verrà assoggettato a separata disamina. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.394.