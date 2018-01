Pluralità di atti con unico fine

fissa se dipende da clausola contrattuale o da condizione risolutiva espressa (contenuta nel contratto ovvero stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello della stipula del contratto);

Reciproco di quanto esposto al numero precedente è ilgenerale per cui se una operazione giuridicaè realizzata mediante unadi atti ovvero attraverso unnegoziale complesso, un solo atto è soggetto all’imposta proporzionale di registro mentre gli altri sono soggetti ad imposta fissa, ad esempio stipula di un contratto e successiva risoluzione.Di conseguenza per determinate fattispecie negoziali, di seguito esposte, sono stabilite regole particolari.a)(art. 28, D.P.R. n. 131/1986). Si ha tassazioneper il contratto, ma il successivo atto di risoluzione è soggetto ad imposta:Nel caso didi vendita di immobili per(se interviene dopo due giorni dalla stipula del contratto di vendita) è dovuta l’impostadi registro determinata sul valore del bene (ri)trasferito. La legge fiscale pare prevedere unoa favore del contribuente, in deroga al principio civilistico che considera la fattispecie sempre come un nuovo atto di (ri)trasferimento. Infatti per mutuo consenso (o mutuo dissenso) può essere sciolto solo un contratto che non ha ancora prodotto effetti traslativi, mentre nella vendita ordinaria il trasferimento della proprietà è conseguente alla manifestazione del consenso.b)(art. 30, D.P.R. n. 131/1986). La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta fissa, con le seguentic) per gli attidella proprietà se è pattuito un corrispettivo a carico dell’, pagato:d) per gli attidella proprietà se è pattuito un corrispettivo, a carico dell’acquirente o del venditore, pagato: