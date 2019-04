Patto di prelazione (cessione di partecipazioni sociali di società di capitali)

Note

Il patto di prelazione in materia di azioni o di quote di società a responsabilità limitata si pone come eccezione al principio di libera circolazione della partecipazione sociale nell'ambito delle compagini a base capitalistica scaturente, sia pure con diversa portata (a seconda che ci si riferisca a spa o srl), dai novellati testi degli artt. 2355 2355 bis e 2469 cod.civLa prelazione può rinvenire spazio nell'ambito delle clausole statutarie ovvero esser stata convenuta tra i soci, quale pattuizione parasociale.La proposta di acquisto indirizzata ai soci beneficiari del patto di prelazione dovrà quindi specificare il prezzo offerto dal terzo, nonché le altre modalità rilevanti del contratto che si intende concludere con lo stesso . La finalità pratica della clausola è quella di rafforzare la compagine sociale, evitando l'ingresso in società a soggetti estranei, pur senza impedire al socio che intendesse alienare la propria partecipazione di procedere in tal senso . Tale ratio permane anche in esito all'entrata in vigore della riforma delle società di capitali a far tempo dal giorno 1 gennaio 2004.La configurazione del patto di prelazione può essere varia: per lo più si pone attenzione a disciplinare minuziosamente il procedimento volto a comunicare l'intenzione di alienare la partecipazione (invio di missiva raccomandata, assegnazione di un termine perentorio entro il quale gli altri soci possono dichiarare il proprio intento di aderire, il significato del contegno omissivo dei medesimi, l'eventuale accrescimento della prelazione pro quota nell'ipotesi in cui soltanto taluno dei soci intendano avvalersi del meccanismo della prelazione, etc.).Si reputa che la comunicazione di volere alienare le quote o le azioni debba essere connotata dalle caratteristiche di una vera e propria proposta contrattuale (Tribunale di Cassino, 09 settembre 1997 ). E' stato così deciso che essa dovrebbe contenere anche l'indicazione del soggetto potenzialmente cessionario (Cass.Civ. Sez.I, 7879/01 ).La clausola in considerazione ha sollevato nella prassi cospicui problemi. Assai rilevante è verificare la legittimità della c.d.(per tale intendendosi la preferenza correlata al deferimento ad un terzo della determinazione del prezzo di cessione della partecipazione sociale) nonché laUlteriore nodo posto all'attenzione della giurisprudenza è quello relativo all'esistenza di(oggi non più attuale, dato il modo di disporre dell'art. 2437 cod.civ.) nonché all'efficacia di essa con particolare riferimentodella partecipazione sociale.Norma, l'ultima, che ha sostituito la previsione del previgente art. 2479 cod.civ. . In relazione alla valenza generale del sistema antecedente la riforma, cfr. Mora, La prelazione volontaria, in Le fonti, a cura di Bonilini-Giovati-Guiotto-Mora, Milano, 1993, p.122; Stanghellini, I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano, 1998, p.133.Cfr., al riguardo, Meli, La clausola di prelazione negli statuti delle società per azioni, Napoli, 1991, pp.123 e ss.; Alessi, in Riv.dir. comm., 1987, vol. I, pp.51 e ss..In tal senso Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.218; D'Arezzo, Condizioni di legittimità della clausola di prelazione impropria. Il commento, in Le società, 1998, vol. IX, p.1057.