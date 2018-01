Osservazioni alla tesi della sanzionabilità

se si tratta di tributi armonizzati (IVA ed accise) (c.d. abuso non codificato , in quanto fondato su un principio comunitario e non su una specifica norma), l’abuso del diritto non è mai punibile in base al principio fissato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea Halifax, secondo cui “ un comportamento abusivo non deve mai condurre ad una punizione per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco ”;

Le decisioni della giurisprudenza di legittimità hanno alimentato nuovi e forti dubbi, anche di natura penale tributaria, e suscitato diffusi timori in ragione della linea assai rigorosa assunta, che si riflette in una crisi di certezza e affidabilità dell’intero nostro sistema fiscale. Le conclusioni della giurisprudenza citata hanno alimentato il mai sopito dibattito sul ricorso, in ambito tributario, all’istituto dell’abuso del diritto e sugli incerti confini tra abuso del diritto ed illecito fiscale; problematica che non appare avere ancora raggiunto la necessaria chiarezza, oltre che con riguardo al tema dell’, sull’applicabilità delleIn primis si osserva che il citato art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 ha come rubrica “”, cioè sanzioni per situazioni relative ad evasioni e non ad operazioni elusive.Ma la irragionevolezza della tesi della sanzionabilità emerge con evidenza anche per le seguenti considerazioni.La sanzionabilità o meno dell’abuso è fatta dipendere innanzi tutto dal tipo di tributo:Da quanto premesso consegue:Cfr. Cass. 16 febbraio 2012, n. 2193.