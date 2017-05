Si parla dicon riferimento a quei pesi gravanti perpetuamente su un soggetto in quanto titolare della proprietà di un bene, pesi che possono concretizzarsi talvolta nel dovere effettuare prestazioni (in questo sarebbero simili alle obbligazioni), altre volte nel dover tollerare limitazioni al proprio diritto. Si pensi ai debiti per contributi di bonifica imposti per legge o per atto amministrativo. Secondo un'opinione rientrerebbe nella categoria anche il debito afferente al canone enfiteutico.Allontanandoci dall'ambito al quale tradizionalmente viene ricondotta la figura in esame, sicuramente di scarsa attualità, è il caso di rilevare che in giurisprudenza spesso si parla di oneri reali in relazione alle(Cass.Civ.Sez. II, 11019/91 ). Pare tuttavia più appropriato fare riferimento a categorie giuridiche dai contorni più definiti, quali il diritto di servitù (Cass. Civ., Sez. II, 14898/13 ). Nel senso che l'introduzione di essi debba corrispondere ad una chiara e precisa enunciazione, si veda Cass. Civ., Sez. II, 5336 del 2 marzo 2017.In particolare si riferisce della necessità che detto regolamento possieda natura contrattuale, dovendo dunque essere approvato all'unanimità (Cass.Civ.Sez.II, 7654/90 ).Fa menzione di oneri reali l'art. 1489 cod.civ., norma che si riferisce al fatto che la cosa venduta sia gravata da oneri o diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento e che non siano stati dichiarati dal venditore. La conseguenza è la risolubilitá del contratto ovvero l'esperibilitá dell' actio quanti minoris (Cass.Civ.Sez. II, 7630/90 ).