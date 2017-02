Liberalità: la causa

Note

Bibliografia

Prassi collegate

Si tratta di una dinamica negoziale nella quale assume preponderante considerazione l'intento di una soltanto delle parti, tanto è vero che non mancano opinioni in dottrina secondo le qualiIl concetto di liberalità non coincide con quella di donazione.A fronte della donazione (art. 769 cod.civ. ) possono annoverarsi ulteriori disposizioni che si concretano in liberalità non donative: atti che pur producendo gli effetti propri della donazione, non si identificano nella donazione, non possedendone i requisiti formali e sostanzialiSi pensi ad esempio alle(art. 809 cod.civ. ) ed alle liberalità d'uso (art. 770 , II comma, cod.civ. ).Le prime corrispondono a quegli atti negoziali diversi dalla donazione, spesso connotati da unache può venire in concreto ad assumere la portata di causa liberale: si pensi all'adempimento del terzo (art. 1180 cod.civ., es. il pagamento del prezzo di un immobile: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1986/2016 ), al contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.), all'espromissione (art. 1272 cod.civ. ). Si pensi anche al(es.: la vendita effettuata per un prezzo irrisorio). Spesso non è agevole stabilire se si tratti di donazione indiretta o di altro: si pensi alla cointestazione di un conto bancario con facoltà disgiunta di prelievo, conto alimentato esclusivamente con denari di uno soltanto degli intestatari (Cass. Civ. Sez. II, 26983/08 ); oppure all'apertura di conti correnti già destinati ai beneficiari per disposizione impartita alla banca (Cass. Civ., Sez. II, 21449/2015 ). Cosa dire dell'ipotesi di cointestazione di buoni postali acquisiti con il denaro di uno soltanto degli intestatari (Cass. Civ., Sez. II, 10991/13 )?Evidentemente inapplicabile in senso stretto la nozione di liberalità alle disposizioni contenute in un testamento: esse valgono a disporre per il tempo in cui il disponente abbia cessato di vivere e sicuramente non possono aver a che fare con un meccanismo di depauperamento di un soggetto non più esistente. E' tuttavia possibile parlare di un arricchimento senza correlativo impoverimento del beneficiario almeno per quelle disposizioni che, come l'istituzione d'erede (quando possieda un contenuto attivo) o il legato, siano a ciò finalizzate.L'affinità dell'elemento causale tra atti di liberalitàe disposizioni attributiverende possibile il riferimento ad una normativa che in concreto si articola nelle medesime regole (art. 553 cod.civ. per l'azione di riduzione, l'art. 737 cod.civ. per la collazione) ovvero in prescrizioni dal contenuto praticamente identico: ad esempio per quanto attiene alle limitazioni della capacità giuridica del beneficiario (artt. 779 596 cod.civ.) a quelle in tema di eccezionale sanatoria della disposizione nulla (artt. 799 590 cod.civ.), a quelle in materia di sostituzione fedecommissaria (artt. 795 692 cod.civ. ) e ad altre ancora.Sulla necessità della spontaneità cfr. Piccinini,, in, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, p.156 e Carnevali,, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, VI, Torino, 1982, p.442.Così Biscontini,, in Rass.dir.civ., 1987, p.582.Torrente,, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1956.