La rappresentazione: i soggetti rappresentati

Bibliografia

Prassi collegate

Quesito n. 138-2014/C, Fratelli adottivi e rappresentazione

Dispone l'art. 468 cod.civ. (come modificato in conseguenza della riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013) che la rappresentazione abbia luogo (sia nell'ambito della successione, sia in relazione a quella testamentaria) "a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto".(anche adottivi)Non opera invece l'istituto in relazione al nipote, non menzionato dalla norma in esame tra i rappresentati (Cass. Civ. Sez. II, 22840/09 ).Tra i fratelli e le sorelle sembra debbano essere considerati non soltanto i germani, ma anche quelli unilaterali (siano essi consanguinei o uterini)Più non ha modo di porsi, stante la piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, il problema della relativa distinzione, che è stata normativamente soppressa, ai fini dell'operatività dell'istituto della rappresentazione.Si può rammentare al riguardo la portata della risalente pronunzia della Corte Cost., 79/69 che aveva sancito l'operatività dell'istituto, quali rappresentanti, anche in favore dei figli naturali. Era stato infatti deciso nel senso che la rappresentazione presuppone che i fratelli e le sorelle siano legittimi, dal momento che fra più figli naturali del medesimo genitore non si instaura alcun rapporto (Cass. Civ. Sez. II, 5747/79 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 1366/75 Devono inoltre essere esclusi dal novero dei rappresentati anche gli altri parenti collaterali di grado ulteriore, quali i nipoti, cugini, etc.. La lettera dell'art. 468 cod.civ. si opporrebbe ad un esito interpretativo estensivo, ponendosi come limite invalicabile (cfr.Cass. Civ. Sez. II, 3300/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 5077/90 ). Per tale motivo se Primo ha nominato erede il proprio nipote Secondo (figlio di suo fratello Tizio) e Secondo rinunzia o premuore al disponente, i di lui figli (cioè i figli di Secondo) non succederanno per rappresentazioneAzzariti Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.49.In questo senso anche Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2000, p.184 e Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquuisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.112. Viceversa Carraro, Parentela e vocazione a succedere dei fratelli naturali, in Riv. dir. civ., 1980, vol.I, p.218 e Meloni, voce Rappresentazione, in Enc. giur. Treccani, p.9 sostenevano l'opinione secondo cui nella categoria dei rappresentati avrebbero dovuto rientrare anche i fratelli e le sorelle naturali delNel senso riferito Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.168 e Moscati, I limiti della successione per rappresentazione, in Riv.dir.civ., 1977, vol.I, p.519; contra Pino, Limiti di applicazione del diritto di rappresentazione, in Giur.it., 1947, vol.I, t.1, p.323; Cicu, op.cit., p. 13. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p.176. I fautori della teoria estensiva rilevano come la rappresentazione operi all'infinito ai sensi dell' art.469 cod.civ. .