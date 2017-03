La proprietà temporanea

la sostituzione fedecommissaria, nei limiti in cui risulta ammissibile nota5 (artt. 692 e ss. cod.civ.); la donazione con patto di riversibilità (art. 791 cod.civ.) la proprietà superficiaria a tempo determinato (art. 953 cod.civ.) nota6; il legato a termine (art.640 cod.civ.).

Nel codice civile vi sono ipotesi che sembrano configurare un diritto di proprietà di questa specie.Occorre anzitutto sgombrare il campo da un potenziale equivoco: con il termine di proprietà temporanea si intende alludere ad un diritto di proprietà che siaSi è infatti rilevato che ogni proprietà è necessariamente temporanea, nel senso che un soggetto può disporne alienandola. E' altresì possibile che venga meno lo stesso soggetto titolare, determinando una vicenda successoria. Con tutta evidenza in questi casi la temporaneità è riferita alL'opinione di quanti sono contrari a ritenere ammissibile la temporaneità della proprietà fa leva sul contenuto necessario del diritto: se esso consiste indispensabilmente nella somma delle facoltà di godimento e di disposizione è giocoforza giungere ad un giudizio negativoAnche prima del termine finale del diritto il proprietario risulterebbe infatti deprivato della facoltà di disposizione, proprio in vista della "scadenza" del suo dirittoQuesto ragionamento non è condivisibile dal punto di vista logico: occorre infatti chiarire quali siano i limiti del potere di disposizione. A nessuno può venire in mente che Tizio non sia proprietario del suo fondo solo perchè non può alienare il confinante fondo di Caio: questo perchè risulta chiaro che la proprietà fondiaria possiede una dimensione spaziale determinata. Se alla dimensione spaziale si sostituisce tuttavia quella temporale, il concetto di fondo non muta.Può allora non essere vero che al titolare della proprietà temporanea faccia difetto la facoltà di disposizione: egli potrà disporre del diritto nei limiti cronologici dei quali esso è connotato. Se Tizio è proprietario di un fondo fino al 31 dicembre 2010 egli potrà alienare la proprietà nei limiti di tale tempo; non potrà cedere la proprietà oltre la "scadenza", proprio come non può alienare il fondo confinante che non gli appartiene.In realtà queste considerazioni rischiano di palesarsi tautologiche: il vero problema infatti consiste nello stabilireovvero se le ipotesi previste dalla legge debbano essere considerati come eccezionali.Il codice civile prevede infatti casi che possono essere ricondotti al fenomeno in esame:Si discute se risulti ammissibile che l'autonomia negoziale delle parti dia vita ad ulteriori fattispecie. E' possibile, ad esempio, apporre unal diritto di proprietà che venga alienato?Si pensi anche al fenomeno della, che parte della dottrina ha inquadrato nella tematica in esame, anche se, a rigore, occorrerebbe parlare non tanto di proprietà temporanea, quanto diOpinioni discordanti su tale tematica si possono rinvenire in Di Prisco,, Napoli, 1979, e in Santoro-Passarelliin Ordinamento e diritto civile, Ultimi saggi, Napoli, 1988, p.210.Si tratterà perciò di un diritto intrinsecamente limitato da una modalità temporale, destinata ad intaccare la stessa sostanza del diritto e non a rimanere un mero accidente (Di Majo, voce Termine, in Enc.dir., p.194).Per accettare l'idea di una proprietà temporanea bisogna accedere alla tesi secondo la quale può essere scorporato dal diritto di proprietà il potere di disposizione. Identificandosi in questo modo la proprietà col potere di godere, finché quest'ultimo permanesse in capo all'alienante, costui continuerebbe ad esserne il proprietario. V. Barbero,, Torino, 1993, p.473.La struttura sostanziale del diritto di proprietà infatti sembrerebbe "non sopportare limiti di durata", altrimenti venendo ad intaccare "le tradizionali prerogative proprietarie" (Di Majo, cit., p.194).Cfr. Natoli,, II ed., Milano, 1969; Piras,, Milano, 1952, p.51.C ontra Di Majo, cit., p.195, per il quale la cd. proprietà superficiaria non sarebbe un vero e proprio diritto di proprietà, dovendo pur sempre essere ricondotta alla categoria dei diritti in re aliena.