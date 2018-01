La condizione: definizione

Note

La locuzioneviene utilizzata per indicare tanto la clausola apposta all'atto sottoposto a condizione, quanto l'evento futuro ed incerto previsto nella clausola condizionale stessaIn quest'ultima accezione, la condizione viene appunto definita come la(nell'ipotesi in cui essa siadell'efficacia)(quando risulta esserdegli effetti).L'art. 1353 cod.civ. prevede, a questo proposito, che "le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto".Essenziale rispetto alla nozione di condizione è pertanto la considerazione dell'dell'evento previsto, considerata congiuntamente alladel medesimo.Vi sono infattiovvero(qualificabili pertanto come incerti soltanto soggettivamente) ed anche, le quali siano dunque incerte al riguardo solo dal punto di vista soggettivo.Il dato fondamentale ai fini della comprensione della nozione di condizione è invece l'Quando questa faccia difetto non si può parlare di condizione, bensì di presupposto. La dottrina parla diper designare gli elementi sopra descritti che non possiedono tale caratteristica .Si distingue inoltre dallala, termine che suole essere contrapposto al primo in relazione al fatto di essere posta da una norma giuridica e non dalla volontà delle parti.La definizione sopra enunciata di condizione rende evidente che essa può essere di due specie:, se da essa dipende l'efficacia,, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio o di una singola clausola.Esempio della prima (condizione sospensiva): mi impegno, a comprare il fondo Tuscolano al prezzo pattuito se il Comune rilascerà la concessioneche è stata richiesta.Se invece compro il fondo subito, ma sotto la condizione che, ove entro un anno non venga rilasciata la concessione ad edificare, il contratto cesserà di avere i suoi effetti, la condizione è risolutiva.Dipende dall'interpretazione della volontà delle parti stabilire se nel caso concreto si tratta di condizione sospensiva o risolutiva: si parla in questo senso di(Cass. Civ., 3185/91 ).Sottolinea questa duplicità concettuale della condizione Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.539.Dovendosi invece qualificare con il termine di presupposizione la previsione soltanto implicitamente desumibile dal contesto, tuttavia rimasta inespressa nell'atto.Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.273.Falzea, voce Condizione, in Enc.giur.Treccani, vol.VII, 1988, p.4.