FORMA DEI PATTI PARASOCIALI (ART.2341 BIS COD.CIV.)

L'art. 2341 bis cod. civ. , introdotto per effetto della riforma del diritto societario, si occupa, tra l'altro, della forma dei patti parasociali relativamente alleEsso peraltro ricalca in larga misura l'art. 122 t.u.f. . Comune a questo è("I patti, in qualunque forma stipulati..."). In giurisprudenza si è inoltre rilevato che la natura giuridica di tali patti differisce da quella degli atti che possiedono effetti diretti sulla struttura societaria, come tali assoggettati a speciale formalismo dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, 13877 dell’1 giugno 2017).