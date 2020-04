Fondo patrimoniale: costituzione

nota1

In che cosa consiste la costituzione del fondo? . Nella destinazione di determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.(cfr. Cass.Civ. Sez.I, 18065/04 che stigmatizza l'assenza di efficacia traslativa del relativo atto costitutivo).In questo modo i terzi (rispetto ai nubendi o a coloro che sono già tra loro coniugati: solitamente i genitori o altri parenti degli sposi) possono effettuare a beneficio della famiglia attribuzioni patrimoniali.Cfr. Carresi, voce Fondo patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, pp. 1 e ss.; Auletta, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, in Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, t.3, Milano, 1995; Gabrielli, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc.dir., pp. 293 e ss..