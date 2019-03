Fondazione: definizione, finalità

Note

La fondazione è comunemente definita come un ente avente personalità giuridica costituitoConsiderando gli elementi costitutivi delle entità dotate di personalità giuridica, si ha modo di analizzare la diversa rilevanza, all'interno di ciascuna figura (associazione, fondazione, società), dell'elemento oggettivo, soggettivo e teleologico. Si può così verificare come la distinzione tradizionale tra fondazione intesa come universitas bonorum (complesso di beni diretto al perseguimento di uno scopo) e associazione, descritta come universitas personarum (insieme di persone unite per il perseguimento di uno scopo comune), sia stata ampiamente criticata dalla dottrina più recenteL'opinione preferibile ricerca la distinzione tra i due istituti all'interno di una categoria omogenea, cioè quella delle organizzazioni collettive, le quali possono assumere la veste dell'associazione o della fondazione . V'è chi ha osservato che la singolare rilevanza dello scopo nella fondazione varrebbe a connotare la proprietà dei beni ad essa appartenenti come qualitativamente diversa dalla proprietà di cui all'art. 832 cod.civ.. In particolare le facoltà di godere e disporre risulterebbero assorbite dal vincolo di destinazione del patrimonio.In questo senso si è affermato che il riconoscimento dell'ente avrebbe lo scopo di rendere reale il vincolo di destinazione del patrimonio altrimenti sussistente in senso meramente obbligatorio.Per quanto attiene, la natura prettamente patrimoniale rispetto a quella, propria dell'associazione, prevalentemente personale, non deve far trascurare la presenza necessaria degli amministratori. Essi, pur non potendo disporre delle finalità dell'ente, indubbiamente valgono a fornire al medesimo una connotazione in una qualche misura riconducibile alla considerazione di una componente soggettiva .Ciò anche in considerazione dell'evoluzione della prassi statutaria.Si tende, infatti, nelle fondazioni in cui il patrimonio è eminentemente strumentale al raggiungimento dello scopo (in cui pertanto il patrimonio, pur costituendo elemento essenziale della fondazione stessa, non è altro che il mezzo mediante il quale gli amministratori potranno perseguire le finalità della fondazione), ad inserire. Si vedono dunque statuti in cui vengono previste pluralità di organi amministrativi e di controllo (Comitati direttivi, Comitati esecutivi, Collegi sindacali, Collegi arbitrali ecc.).Identificando nell'elemento patrimoniale un aspetto eminentemente statico (si vedano, ad esempio, le fondazioni che hanno per finalità l'elargizione di borse di studio) e nell'elemento personale un aspetto prevalentemente dinamico (si considerino, tra tutte, le fondazioni di studio scientifico), si può affermare che, in relazione allo scopo perseguito, si potrà attribuire alla fondazione un più spiccato elemento personale, attribuendo maggiori e più discrezionali poteri agli organi amministrativi.Problemi interpretativi nascono in relazione all'apprezzamento delloperseguibile dalla fondazione.Secondo l'opinione tradizionale la fondazione può essere costituita solo per, o comunque un fine non individuale, personale, economico del fondatore . Ci si chiede quali siano i limiti entro i quali l'autonomia privata possa ricorrere all'istituto in esame.Secondo alcuni, con il negozio di fondazione sarebbe perseguibile qualunque scopo, di privata o generale utilità , escludendosi, secondo altri, solamente quegli scopi diretti al perseguimento di un vantaggio economico dello stesso fondatore. Verrebbero in considerazione scopi di ricerca, di attività culturale, benefica e assistenziale, etc..Generalmente si tratterà di attività non economiche. Nulla impedisce che la fondazione eserciti indirettamente la produzione e lo scambio di beni o di servizi (purchè sia sempre finalizzata al perseguimento degli scopi ideali tipici della stessa). Si parla in questi casi di , sottolineando il collegamento esistente tra l'ente non lucrativo e l'ulteriore entità, sia pure variamente raccordata al primo.Si ponga attenzione anche al fenomeno inverso: al caso in cui l'impresa, variamente organizzata, si avvalga o generi una fondazione (c.d.) al fine di conseguire prestigio e trarre vantaggio dall'attività svolta dalla fondazione nel campo es., della ricerca, della sperimentazione.Una cosa però deve essere chiara. L'autonomia patrimoniale perfetta che segue all'attribuzione della personalità giuridica determina una netta separazione tra fondazione e impresa (individuale o societaria). Qualora un'attività di tipo imprenditoriale venisse direttamente svolta dall'ente non lucrativo, l'arbitraria commistione causale difficilmente varrebbe a sottrarre l'ente alla disciplina propria dell'impresa con il correlativo assoggettamento, in caso di dissesto, a fallimento.Vi sono casi nei quali la fondazione è diretta al perseguimento di scopi solo transitori. Il suo patrimonio verrà utilizzato in funzione di tali scopi in un periodo di tempo necessariamente circoscritto.Generalmente gli organi della fondazione si occupano sia dell'amministrazione del patrimonio sia della destinazione delle rendite al perseguimento dello scopo. Secondo autorevole dottrina , può accadere che si creino, all'interno della medesima fondazione, separati organi di gestione oppure che si costituiscano distinte fondazioni. L'una (c.d. fondazione finanziaria o holding) avente ad oggetto l'amministrazione del patrimonio o la gestione dell'impresa, con l'obbligo di devolvere le rendite del patrimonio o gli utili dell'impresa all'altra (c.d. fondazione operante) che utilizzerà il tutto per il perseguimento degli scopi di fondazione.In relazione allo scopo perseguito si distinguono le c.d. fondazioni erogatrici dalle fondazioni di organizzazione.Le prime sono finalizzate eminentemente alla gestione di un patrimonio le cui rendite vengono attribuite a soggetti in forza dei criteri istituiti dal fondatore, le seconde svolgono attività finalizzate (es.: la ricerca in campo medico).Cfr. 