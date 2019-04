Esecutore testamentario: capacità in ordine alla nomina

Note

Ai sensi dell'art. 701 cod.civ.Sono dunque esclusi coloro che siano stati interdetti o inabilitati, i minori degli anni diciotto quand'anche fossero stati emancipati. E' dubbio il caso del minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale ( art.397 cod.civ. ). In senso favorevole è stato osservato che questi ha la piena capacità di obbligarsi, potendo porre in essere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, ancorché estranei all'esercizio dell'impresa In senso contrario si è tuttavia obiettato che tale capacità non potrebbe dirsi definitivamente acquisita: l'autorizzazione del Tribunale potrebbe infatti venir revocata . Cosa riferire a proposito del fallito? A prima vista sembrerebbe doversi rispondere negativamente, non potendo certo dirsi che costui goda della piena capacità di obbligarsi. Se tale capacità difettante viene riferita in modo esclusivo ai beni di proprietà del fallito (ai sensi dell'art. 2 l. fall. ), non deve escludersi la capacità di costui in ordine all'ufficioAncora non è pacifico che le persone giuridiche (ma forse sarebbe più corretto parlare tout court di soggetti diversi dalle persone fisiche) possano essere nominate alla carica in considerazione. In senso negativo si esprimeva la prevalente opinione degli interpreti, fondata sull'assunta impossibilità di un rapporto fiduciario con un entità, nonchè sul difetto di una piena capacità di obbligarsi delle persone giuridiche, stante il previgente sistema di autorizzazioni tutorie . Venuto sostanzialmente meno quest'ultimo aspetto, appare fragile anche il primo argomento. Per tale motivo sembra da accogliere l'impostazione di chi si esprime in senso favorevoleTalamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.447.Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.566; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.III, Milano, 1948, p.541.Così Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.389; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.560, secondo il quale il fallito non sarebbe certo incapace di agire: ne discenderebbe per costui la possibilità di ricoprire l'ufficio di esecutore testamentario.In questo senso, in particolare, cfr. Giannattasio, cit., p.411.Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.848; Talamanca, cit., p.450; Caramazza, cit., p.561, il quale da un lato nota che la legge non prevede al riguardo alcuna espressa esclusione, dall'altro come l' art.354 cod.civ. addirittura dispone che le persone giuridiche possano esercitare le funzioni di tutore.