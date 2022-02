Effetti dell'esercizio da parte dei creditori dell'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità

Note

nota1

nota2

nota3

L'esercizio del rimedio di cui all' art.524 cod.civ. da parte del creditore del chiamato rinunziante all'eredità non possiede l'efficacia di determinare l'acquisto della qualità di erede nè in capo a colui che ha rinunziato nè tantomeno in capo a chi ha attivato l'azione di impugnativaDunque l'espressione normativa secondo la quale i creditori possono farsi autorizzare ad "accettare" l'eredità rinunziata,I beni ereditari entrerebbero, stante la retroattività dell'azione in parola, nel patrimonio dell'erede in subordine già affetti da un vincolo di destinazione previsto nell'interesse dei creditori del rinunziante.Quanto residuerà in esito all'azione dovrà essere considerato (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 24524 del 10 settembre 2021) di spettanza dell'erede in subordine che ha accettatoSi reputa che costui abbia la possibilità, allo scopo di sottrarsi all'esecuzione, di estinguere il credito con denari propri ovvero rilasciando i beni ereditari, analogamente a ciò che la legge ammette per l'erede beneficiato (art. 507 cod.civ. ) o per il terzo che ha acquistato un immobile ipotecato (art. 2858 cod.civ. )La qualità ereditaria dovrà dunque reputarsi sussistente in capo al chiamato in subordine che abbia accettato in luogo del rinunziante ovvero a favore del quale abbia operato l'accrescimento. Costui dovrà tuttavia fare i conti con i creditori del rinunziante che, in esito al vittorioso esperimento dell'azione, potranno soddisfarsi sul contenuto attivo dell'eredità. Essa, da questo punto di vista, deve essere considerata vincolata a garanzia del debito altrui (così Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.382; Ferri, Successioni in generale. Artt.456-511, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.113; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.223).Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.445.Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.166.