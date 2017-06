Divieto legale di cessione a pena di annullabilità

Note

nota1

nota2

Bibliografia

Talvolta il divieto di cessione del credito è previsto dalla legge a pena di annullabilità della relativa convenzione.Si badi in questo senso al modo di disporre degli artt. 323 378 cod. civ., ai sensi dei quali i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed il tutore o il protutore non potrebbero, per l'appunto , rendersi cessionari dei crediti vantati dai soggetti dei cui interessi essi hanno la curaNon vi è concordia sulla qualificazione formale di tale divieto: alcuni Autori parlano di incapacità giuridica relativa (De Rosa, La tutela degli incapaci. Patria potestà, Milano, 1973, p. 57; Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., dir. da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1961, p. 28), altri di difetto di legittimazione (Luzzato, La compravendita, Torino, 1961, p. 41; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 50), altri ancora di una particolare applicazione del contratto con sè stesso, in cui un unico soggetto, rappresentante di un altro, manifesta contemporaneamente la volontà per sè e per il proprio rappresentato (Stella Richter-Sgroi, Della persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., vol. I, Torino, 1962, p. 440).In tema di convalida degli atti annullabili per questo motivo si vedano Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1997, p. 162; Dell'Oro, Della tutela dei minori, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 244.