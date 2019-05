Diritti e doveri dei soci (società di persone)

Note

Bibliografia

DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzituttoin sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previstiUn'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ. , ai sensi del qualeA fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.In particolare spicca tra i primi. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà(amministrazione disgiuntiva o congiuntiva: artt. 2257 2258 cod. civ.). Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un(art. 2261 cod. civ. ).consistono nel(art. 2262 cod. civ. ), nel diritto di otteneretanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 97.