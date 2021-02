Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 43

Elenco dei capitoli Documenti collegati

RINUNCIA ALLA DOMANDA



1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 7, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.