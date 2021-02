Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 119

Elenco dei capitoli Documenti collegati

RISOLUZIONE DEL CONCORDATO



1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.

3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 18, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)