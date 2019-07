Decreto Legge del 2018 numero 91 art. 9-ter

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8-BIS DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI PER IMMEDIATE ESIGENZE ABITATIVE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI



1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «in sostituzione, temporanea o parziale» sono sostituite dalle seguenti: «in sostituzione temporanea, anche se parziale»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «dell'edificio distrutto o danneggiato» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente»;

2) dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica»;

c) al comma 3:

1) le parole: «e le misure di sequestro preventivo» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica».

(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)