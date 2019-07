Decreto Legge del 2018 numero 91 art. 11-ter

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA DEI SOGGETTI ESERCITANTI LE ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO



1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)