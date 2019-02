Codice Civile art. 1284

Elenco dei capitoli Documenti collegati

SAGGIO DEGLI INTERESSI



Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

(Saggio degli interessi legali determinato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dal D.M. 12 dicembre 2018 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2018, n. 291)

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162)

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

(Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162)

(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, in vigore dal 16 dicembre 1990)