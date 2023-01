Caratteristiche della compravendita

Note

Da un esame delle disposizioni dettate in tema di compravendita è possibile comporre il quadro che segue:a) si tratta diai fini del perfezionamento di esso é sufficiente che le parti abbiano raggiunto il consenso. Non occorre, in particolare, la consegna della cosa, ciò che invece contraddistingue i contratti "reali" come il mutuo, il deposito, il comodato. Questo carattere non viene meno neppure nella vendita c.d. obbligatoria ( rectius, ad effetti reali differiti: si pensi alla vendita di cosa altrui, di cosa futura, di cosa generica). Anche in questi casi il contratto si perfeziona con il consenso, ancorchè gli effetti traslativi siano posticipati al momento in cui interverrà un ulteriore elemento (l'acquisto del bene dal terzo proprietario, la venuta ad esistenza del bene). La vendita mantiene integra la propria natura di contratto consensuale anche quando la consegna del bene che ne è oggetto non venga eseguita contestualmente alla stipulazione. In questa ipotesi, salvo l'effetto traslativo già perfezionatosi in virtù del consenso, la consegna costituisce infatti un mero obbligo per il venditore . Analogamente si può riferire per il caso in cui le parti abbiano introdotto una condizione sospensiva il cui evento consista nell'intervenuta consegna della cosa: tale accadimento viene a scandire soltanto il momento di efficacia dell'atto negoziale, ma non determina alcun influsso sulla formazione o la natura reale degli effetti del medesimo.La precisa determinazione del momento in cui la proprietà o il diverso diritto oggetto della vendita viene trasferito in capo all'acquirente è assolutamente importante per determinare il soggetto sul quale ricade il rischio del perimento della cosa venduta. Il codice civile pone infatti il principio res perit domino, in forza del quale il rischio é a carico del proprietario. Una volta raggiunto il consenso e, conseguentemente, perfezionato l'effetto traslativo, tale rischio sarà a carico dell'acquirente divenuto proprietario, indipendentemente dall'intervenuta consegna della cosa (cfr. I comma dell'art. 1465 cod.civ.. Ciò non esclude la straordinaria adozione di differenti criteri (es.: nella vendita a termine: II comma art. 1465 cod.civ. ovvero in quella con riserva di proprietà: art. 1523 cod.civ. ).b) La compravendita èpoichè produce l'effetto immediato, diretto e principale che è quello di trasferire un diritto. Ciò non esclude, come vedremo, la produzione di ulteriori diversi effetti di natura obbligatoria (si pensi all'obbligazione non certo irrilevante, di pagare il prezzo della cosa venduta)Sarà oggetto di approfondito vaglio la possibilità di rintracciare ipotesi di. Con tale appellativo vengono designati casi di alienazione nei quali l'effetto traslativo non può realizzarsi nel tempo della stipulazione del contratto perchè, ad esempio, la cosa non esiste ancora (vendita di cosa futura) ovvero non è (ancora) di proprietà dell'alienante, appartenendo ad un terzo (vendita di cosa altrui). Verificheremo come sia comunque più appropriato parlare a proposito di queste (ed altre) fattispecie di(neppure differiti),(nel senso che il compratore paga immediatamente tutto o quasi tutto il prezzo ed il venditore consegna la cosa, consentendo al promissario acquirente l'utilizzo). In questo caso dottrina e giurisprudenza (Cass. Civ. Sez.II, 242/79 ; Cass. Civ. Sez. II, 2268/82 ; Cass. Civ.Sez. II, 3941/83 ) hanno reputato che la stipulazione non determini una modificazione dell'elemento causale: gli effetti della vendita definitiva non potrebbero dirsi già verificati, perché la consegna dà luogo al trasferimento della mera detenzione e soprattutto perché le parti potrebbero, di comune accordo, non pervenire alla stipula del definitivo . Il punto non è semplice e merita adeguato approfondimento, con speciale riferimento alla tutela della parte promissaria acquirente sotto il profilo dell'applicabilità della disciplina delle garanzie per i vizi e l'evizione nonchè della praticabilità dell'azione di esatto adempimento.c) Si può parlare della vendita come di: sono infatti ravvisabili due diverse prestazioni ( rectius : una prestazione contro un'attribuzione patrimoniale) in una relazione di reciprocità sinallagmatica: l'una attribuzione è causa dell'altra . La locuzione "contratto con attribuzioni corrispettive" deve essere preferita a quella di "contratto con prestazioni corrispettive". Quest'ultima evoca un congegno negoziale da cui scaturiscono due obbligazioni reciproche, mentre nella compravendita, stante l'immediata efficacia traslativa del consenso, il trasferimento del diritto ha luogo immediatamente, non potendo dirsi dedotta in obbligazione alcuna prestazione a carico del venditore. Soltanto il pagamento del prezzo rappresenta l'oggetto di una prestazione dedotta in una vera e propria obbligazione a carico del compratored) Non può invece la vendita esser qualificata sempre e comunquePrescindendo dall'estrema difficoltà di delineare un'accettabile nozione di commutatività opposta a quella di aleatorietà, non è vero che in ogni caso le parti siano in grado di valutare, al momento della conclusione del contratto, l'entità del vantaggio e del sacrificio dell'una e dell'altra . Non soltanto la legge prevede alcuni tipi di vendita in cui non risulta possibile conoscere a priori il valore della prestazione (es. la vendita del diritto ereditario fatta al coerede (art. 765 cod. civ. ), la vendita di cosa futura nel caso che le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio (c.d. emptio spei II comma art. 1472 cod. civ. ), la vendita a rischio e pericolo del compratore (II comma art. 1488 cod. civ. ), la vendita di eredità di cui all'art. 1542 cod. civ. ). E' altresì possibile che le parti congegnino in concreto, nell'ambito della propria autonomia negoziale, singole figure di vendita "aleatoria" ( art.1469 cod.civ.). Nè si dica che una vendita non commutativa é priva di senso : la causa della vendita è lo scambio di un diritto su un bene contro prezzo, mentre la commutatività ovvero l'aleatorietà vengono ad innestare un ulteriore elemento sempre afferente alla causa che ha a che fare con l'equilibrio, con l'equivalenza delle attribuzioni, ciò che possiede una valenza soprattutto economica.e) La vendita è undal momento che, siano immediati o differiti gli effetti traslativi, l'esecuzione delle attribuzioni ha luogo uno actu, in un solo istante, cioè al tempo in cui si verifica il trasferimento del diritto. Ciò vale anche per la c.d. vendita a consegne ripartite, nella quale l'attribuzione é unica, rappresentando il frazionamento delle consegne soltanto una modalità dell'adempimento. In questo precisamente consiste la distinzione tra vendita e la somministrazione, nella quale invece si ha una pluralità di prestazioni.f) La vendita èAd un venditore si contrappone un acquirente anche nell'eventualità in cui una o anche entrambe le parti fossero composte da più soggetti, da più persone . Come appare evidente, stante la struttura e la causa del contratto, i centri di interesse non possono infatti se non essere due soltanto.g) Disputata è la riconducibilità della vendita alla. Non si vede come prescindere dalla considerazione dell'incidenza economica dell'atto anche in relazione alle sostanze delle parti. Si può dire soltanto in via di approssimazione che si tratti diEssa infatti spesso incide sulla sostanza del patrimonio e non soltanto sul reddito. 