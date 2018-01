Assegno vitalizio in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (quali legittimari)

Note

nota1

nota

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

nota8

Bibliografia

AZZARITI, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1982

BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985

BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982

CALDERONE, Della successione legittima e dei legittimari, Novara- Roma, Comm. teorico-pratico al cod. civ., 1976

CARRARO, Note introduttive agli artt. 100-112 Nov., Padova, Comm. alla riforma del dir. di famiglia, 1977

CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961

MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983

SANTORO PASSARELLI, Dei legittimari, Firenze, Comm. cod. civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1941

A mente dell' art.594 cod.civ., come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, gli eredi,di cui all'art. 279 cod.civ. ,Ciò nell'ipotesi in cui il genitore non abbia disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Qualora, al contrario, il genitore avesse disposto in loro favore, essi potrebbero rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.La norma in esame prevede, analogamente a quanto prescritto dall'art.580 cod.civ., dettato in tema di successioneDisputata è la natura giuridica di siffatta disposizione. . Nel tempo precedente la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 questo esito ermeneutico veniva negato, sulla scorta del fatto che l'assegno era posto a carico soltanto di eredi e legatari . L'art.195 della Legge 151/75 ebbe tuttavia a integrare il disposto dell'art. 594 cod.civ.tra i soggetti tenuti a corrispondere ai figli non riconoscibili, proporzionalmente a quanto ricevuto, l'assegno vitalizio in considerazione. Pur in esito a questa novità, v'è chi mantiene la propria precedente opinione: l'assegno darebbe consistenza ad un(sia mortis causa, sia per atto . Si aggiunga che, mentre l'azione di riduzione tipicamente prevista ha per oggetto, in prima battuta, le disposizioni testamentarie e, soltanto qualora ciò non sia sufficiente, le donazioni effettuate (iniziando dall'ultima e risalendo alle più antiche), l'art. 594 cod.civ. configura una simultanea e proporzionale riduzione di ogni liberalità.Ciò premesso,Pur prescindendo in questa sede dalla considerazione della diatriba relativa alla posizione del legittimario (se cioè a costui debba essere riconosciuta la qualità di erede o di legatario), sembra comunque da rimarcare da un lato come il diritto in questione sia attribuito . Non pare infine concludente, ai fini di escludere la qualità di legittimario del figlio non riconoscibile, il rilievo secondo il quale l'art. 594 cod.civ. non è inserito nel titolo relativo alla successione necessaria.Accogliendo la tesi della riconducibilità alla successione necessaria del diritto all'assegno, seguono una serie di conseguenze di notevole rilevanza. Così avrà modo di operare laex art.556 cod.civ. in riferimento al criterio di parametrazione di cui all' art.580 cod.civ. (che fa menzione dell'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale il figlio avrebbe diritto se fosse stato riconoscibile). Difficoltà si prospettano, tenuto conto del titolo particolare del legatoin esame, in relazione al meccanismo dell'di cui all' art.564 cod.civ. . Al riguardo occorre indagare sulla portata dell'ultimo comma dell'art. 594 cod.civ. , ai sensi del qualeIl disposto si palesa come di segno specularmente inverso rispetto a quello di cui all' art.551 cod.civ. . In relazione al legato in sostituzione di legittima infatti il legittimario può rinunziarvi, scegliendo di conseguire la porzione legittima.Che cosa vuol dire? Occorre forse computare il valore della disposizione per verificare se eccede quello del legato ex lege oppure qualsiasi liberalità effettuata viene concepita come alternativa rispetto all'assegno, di modo che occorra preventivamente farvi rinunzia onde poter conseguire quest'ultimo? Cosa riferire poi della liberalità donativa precedentemente già accettata? Come potervi fare rinunzia? V'è in dottrina chi, significativamente, reputa che il disposto della norma non si applichi alle donazioniAncora v'è da riferire circa esso è infatti commisurato non già allo stato di bisogno del figlio beneficiario, bensì alla consistenza dell'asse ereditario. A questa conclusione segue l'inapplicabilità delle regole proprie del credito alimentare. Il credito relativo all'assegno sarà cedibile, compensabile, transigibile. Esso avrà decorrenza dal tempo dell'apertura della successione e non già dal dì della domanda giudiziale o della costituzione in mora.Abbiamo riferito della commisurazione dell'assegno alla consistenza dei beni ereditari. Si agita tra gli interpreti se, in relazione al punto,Si pensi a quadri e tappeti antichi, a collezioni di valore, ai libri preziosi. L'espresso riferimento dell' art.580 cod.civ. alla "rendita della quota di eredità" sembra orientare in senso negativoIl diritto all'assegno in parola possiede, come già detto ampiamente, natura giuridica del tutto analoga a quello di cui 580 cod.civ. , dettato in materia di successione. La disamina comparativa tra le due fattispecie sarà comunque condotta in modo autonomo.Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.61.Carraro, Note introduttive agli articoli 100-112 Nov., in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro-Oppo-Trabucchi, Padova, 1977, p.868.Santoro Passarelli, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., Firenze, 1941, p.278; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.187; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.243. La stessa Relazione al Codice conteneva il semplice riferimento ad una "una certa analogia" con i diritti attribuiti ai legittimari.Azzariti, op.cit., p.353.Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.519.Carraro, op.cit., p.871 che obietta come il contratto di donazione ormai perfezionatosi non possa essere eliminato retroattivamente da un atto unilaterale come la rinunzia successivamente espressa.Santoro Passarelli, op.cit. p.279; Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.1, Milano, 2000, p.117; Calderone, Della successione legittima e dei legittimari, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1976, p.119.Contra, parte della dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.274; Mengoni, op.cit., p.122) che sostiene come il concetto di rendita della quota dovrebbe essere inteso in senso potenziale: la quota di riferimento, alla quale l'assegno dovrebbe commisurarsi, sarebbe meramente ipotetica e dovrebbe comunque corrispondere al vantaggio che il figlio trarrebbe qualora la quota fosse a lui devoluta. Ne consegue che in essa dovrebbero rientrare anche i beni fruttiferi. In questo modo sarebbe rispettata la volontà del legislatore volta a garantire un miglioramento della condizione dei figli naturali non riconoscibili.