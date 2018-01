Elementi comuni e differenziali tra assegno ex art.580 cod.civ. ed assegno ex art.594 cod.civ. in favore dei figli non riconoscibili

Note

Bibliografia

CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979

MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983

I legatidi cui agli artt.580 594 cod.civ. possiedono numerosi punti di contatto, differenziandosi tuttavia per alcune caratteristiche non secondarie. Anzitutto la prima norma, che costituisce il modello della seconda quanto alla consistenza del credito scaturente dall'attribuzione,(nonostante la collocazione nel capo III relativo alla capacità di ricevere per testamento)Questo rende evidente come in quest'ultimo caso si ponga il tema dell'automatica riduzione dei benefici conseguiti dagli eredi, legatari e donatari in proporzione a quanto ricevuto. In altre parole si tiene conto non soltanto del, ma anche delComune è invece l'indole successoria e non alimentare del credito , come anche la prescrizione di cui all' art.237 della Legge 151/75, ai sensi del quale le disposizioni in esame (sia pure nel testo antecedente alla riforma della filiazione entrata in vigore nel 2014) si applicano anche alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della predetta legge di riforma del diritto di famiglia se i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione. Prima di detta riforma era stato deciso nel senso dell'applicabilità delle norme in considerazione sono anche in favore di colui che abbia un diverso stato di figlio legittimo, ma si riscontrasse una situazione di divieto di riconoscimento per contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato (Cass. Civ. Sez.I, 467/86 467/86 ).Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.156.Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XLIII, t.1, Milano, 1983, p.117.Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.342.