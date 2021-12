Titoli di credito astratti. Trasferimento "causa donandi" e formalismo ad substantiam. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23127 del 19 agosto 2021)

Documenti collegati La donazione indiretta





Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens".