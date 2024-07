Sottoponibilità a sequestro conservativo di quota di società di persone. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29267 del 20 ottobre 2023)

Documenti collegati Cessione della partecipazione: ammissibilità della libera trasferibilità





Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.(Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l’inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 cod.civ., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell’eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali).