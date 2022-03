Opzioni put e call discipinate nell'ambito di patti parasociali. Validità. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 27227 del 7 ottobre 2021)

In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento