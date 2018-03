Nuova normativa in tema di "condhotel" e vincoli di destinazione alberghiera. (DPCM 22 gennaio 2018, n. 13)

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 6 marzo il DPCM 22 gennaio 2018, n. 13, recante "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".Leggi il testo completo