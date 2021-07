Mancata assistenza del notaio alla sede principale? L'illecito diverge rispetto a quello costituito dalla presenza non consentita nella sede secondaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6442 del 9 marzo 2021)





In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede secondaria nei giorni fissati per l'assistenza alla sede; ed infatti, la violazione della seconda disposizione, volta a sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della prima, finalizzata a punire l’assenza del notaio dalla sede, l'art. 137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria (salvo in caso di recidiva).