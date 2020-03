La revoca della donazione del bene già destinato a fondo patrimoniale non determina la reviviscenza del vincolo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22886 del 13 settembre 2019)

In esito al positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria dell'atto di donazione di un bene già gravato dal vincolo di cui ad un fondo patrimoniale, non si determina la reviviscenza di esso. L’azione, peraltro, può essere esercitata anche se il credito non è ancora definitivamente accertato in via giudiziale.