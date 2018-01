Fondo patrimoniale e debito con l’Erario contratto per scopi riconducibili ad esigenze della famiglia. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17076 del 11 luglio 2017)

L'immobile costituito in fondo patrimoniale viene ipotecato da Equitalia se il debito con l'Erario è stato contratto per scopi inerenti ai bisogni familiari. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il debito tributario de quo, relativo ad imposte sui redditi, non fosse estraneo ai bisogni della famiglia essendo correlato alla produzione di reddito familiare).