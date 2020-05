E' possibile far valere il tempo durante il quale pende la causa ai fini dell'usucapione del bene oggetto della vendita in contestazione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 33435 del 17 dicembre 2019)

La durata ventennale di un giudizio per l'accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge (nella specie contratto di vendita stipulato in violazione di un diritto di prelazione) non può andare a detrimento del promissario acquirente, non potendosi penalizzare chi agisce a tutela del diritto ex art. 2932 cod.civ. e deve aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà; ne consegue che il titolare del bene, se soccombente, non può, giovandosi della lunghezza del giudizio, eccepire l'intervenuta usucapione del fondo.