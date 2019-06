Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999

COCO, Immemoriale (diritto vigente), Enc. dir.

GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

VISMARA, Immemoriale (storia), Enc. dir.

Prassi collegate

Risoluzione N. 25/E, Applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione

In caso di immobili usucapiti le agevolazioni prima casa spettano solo ai fini dell'imposta di registro

Quesito n. 38-2009/I, Fusione per incorporazione di società di capitali interamente partecipata in società cooperativa in liquidazione coatta

Studio n. 733-2008/C, Brevi considerazioni in ordine alla circolazione giuridica dei terreni a seguito della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n.15

Studio n. 176-2008/C, Negozi accertativi in materia immobiliare, tipologia, eventuali limiti all'autonomia privata

Risoluzione N. 52/E, Bene immobile acquistato per usucapione ricompreso in asse ereditario in assenza della sentenza dichiarativa di accertamento

lo strumento giuridico(art. 1158 cod.civ.).(ad esclusione delle servitù). L'usucapione è oggetto di una pronunzia giudizialeLa sentenza che ne accerta i requisiti infatti prende atto della sussistenza degli stessi e degli effetti costitutivi agli stessi collegati dalla leggeL'istituto si fonda sull'esigenza didei diritti, con particolare riferimento alla proprietà. Qualora non venisse in ausilio l'usucapione, la prova della provenienza del diritto di proprietà, che dovrebbe dare chi si afferma proprietario, non avrebbe limiti, dovrebbe cioè risalire di autore in autore fino a tempi lontanissimi, il che si paleserebbe quasi sempre impossibile (c.d.Ulteriore ragione posta a fondamento dell'usucapione è l'opportunità, dal punto di vista socio-economico, di favorire, rispetto a chi trascura il bene, chi, al contrario, se ne occupa, rendendo produttivo un bene, ciò che è utile anche nell'interesse generale.: diversa è la durata del tempo richiesto secondo la diversa natura dell'oggetto e delle condizioni del possesso. Le ipotesi di usucapione speciale sono connotate dalla necessità della presenza di ulteriori requisiti (la trascrizione del titolo, la buona fede, il titolo astrattamente idoneo) che prenderemo in esame in relazione a ciascuna singola fattispecie.Distinto dall'usucapione è l'istituto dell', il quale, previsto dal codice previgente, non esplica nei tempi attuali se non una limitata efficacia nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico, valendo a costituire una presunzione di legittimità dell'attuale possesso da parte di un soggetto (Cass.Civ. Sez.I, 4051/83 ), senza che, tuttavia, possa essere consideratacome fondamento dell'acquisto del diritto (Cass. Civ., Sez. II, 587/2019).Il procedimento muta a seconda che venga in esame l'usucapione ordinaria o quella per la piccola proprietà contadina. Speciale rilevanza possiede inoltre l'aspetto tributario. In via confliggente con la riferita natura dichiarativa della pronunzia infatti il legislatore fiscale ha stabilito che siano dovute, a fronte della registrazione, le imposte proprie degli atti di trasferimento. Possono comunque rinvenire applicazione, sussistendone i requisiti, le speciali agevolazioni afferenti alla prima casa di abitazione, sia pure con espclusivo riferimento all'imposta di registro e non a quelle ipocatastali (Cass. Civ. Sez. V, 29371/08 ).Proprio per questo motivo, ai fini del computo del tempo necessario per l'usucapione, il possessore può sommare al periodo di tempo del proprio possesso quello dei precedenti autori a titolo particolare. Si può dire che l'usucapione corrisponda ad una modalità acquisitiva a titolo originario che viene a compenetrarsi ad un acquisto a titolo derivativo. Cfr. Gazzoni,, Napoli, 1996, p.231; Torrente-Schlesinger,, Milano, 1985, p.407; Galgano,, Padova, 1994, p.151; Bianca,, vol. VI, Milano, 1999, p.811.Si reputa legittima una certa situazione, definita già dai Romani come, in esito alla decorrenza di un tempo così lungo da far perdere memoria non solo dell'inizio di essa, ma anche di possibili risultanze contrarie. Si veda p.es., per quanto riguarda le fonti romane, Scaevola,, in D. 39.3.26:"". Si confrontino anche Coco,in Enc. dir., p.161; Vismara,in Enc. dir., p.156.