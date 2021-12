Divisione del testatore, assegnazione di beni all'erede beneficiario dell'intera disponibile per valore inferiore a quello corrispondente a quest'ultima. Rimedi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24169 dell'8 settembre 2021)

L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 cod.civ., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.