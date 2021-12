Azione di rescissione per lesione nella divisione effettuata dal testatore

Note

L'art. 763 cod.civ. prevede in generale che la divisione concernente i beni ereditari possa essere rescissa quando taluno tra i coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota spettantegliL'azione di rescissione è ammissibile evidentemente(Cass. Civ. Sez.II, 6449/08 ). Ciò conferma la necessità di unaanche nella divisione fatta dal testatore . Qualora infatti non sussistesse l'indicazione di una quota astratta, successivamente concretata dal testatore in beni specifici, non sarebbe possibile operare un raffronto tra la valorizzazione dei singoli cespiti assegnati e la misura delle quote. Vi è di più: quando il testatore si fosse limitato a distribuire i beni senza indicare la quota a ciascuno spettante, la fattispecie dovrebbe essere qualificata nell'ambito dell'art. 588 cod.civ. come. E' appena il caso di segnalare che rimarrebbero comunque esperibili ulteriori iniziative (es.: azione di riduzione) a tutela dei diritti del legittimario eventualmente leso dalla ripartizione dei beni operata dal de cuiusQuanto riferito risulta utile per risolvere fattispecie peculiari, quale il caso del testatore che abbia istituito erede un soggetto non legittimario nella intera quota disponibile, in concreto poi assegnandogli beni aventi valore inferiore.. A tal riguardo è stato deciso che, non esistendo un'azione simmetrica rispetto a quella di riduzione, l'unico rimedio esperibile è quello di cui all'art. 763 cod.civ, con la conseguenza che valori di scostamento inferiori al quarto non vedrebbero la praticabilità di alcuna azione ( Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24169 dell'8 settembre 2021).V. Pelaggi, Divisione ereditaria ed azione di rescissione, in Giur. agraria it., vol.I, 1975, pp.12 e ss..Così, tra gli altri, Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.99. Il rimedio rescissorio avrà proprio la funzione di risolvere "l'intima contraddizione" tra volontà relativa alla porzione e volontà relativa alla quota (Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.524).Cfr. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.174; Gazzara, voce Divisione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., p.437.