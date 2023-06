Diritto del coenfiteuta che assuma di essere divenuto esclusivo titolare del diritto. Prescrizione o usucapione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6127 del 1 marzo 2023)





In caso di contitolarità del diritto di enfiteusi, un confiteuta non può far valere in proprio favore e a danno degli altri confiteuti la prescrizione estintiva per non uso ai sensi dell'art. 970 cod.civ., avendo questa lo scopo di riespandere il diritto del concedente da nuda proprietà a proprietà piena. Il confiteuta che deduca di aver manifestato un possesso corrispondente all'esercizio del diritto esclusivo di enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri confiteuti, può invece domandare che sia accertato in suo favore l'acquisto per usucapione dell'enfiteusi, che si sostituisce all'iniziale confiteusi.