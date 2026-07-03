Caratteristiche essenziali della transazione. Reciprocità delle concessioni. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30930 del 25 novembre 2025)





Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza, e, dall’altro lato, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l’assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l’appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti – nell’ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione – anche in immobili di proprietà esclusiva)