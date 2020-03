Associazioni non riconosciute e scadenza dei poteri di colui che ne ha la rappresentanza: opera la prorogatio? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24214 del 30 settembre 2019)





In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 cid.civ. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse.