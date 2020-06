Annullamento del testamento olografo per difetto di capacità naturale del testatore. Dies a quo del termine prescrizionale quinquennale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4449 del 19 febbraio 2020)

Documenti collegati Prescrizione della azione di impugnazione del testamento per incapacità





L’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, perciò, le correlate utilità, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione già operata in vita dal “de cuius”) riguardante anche una solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest'ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero “universum ius defuncti”.