Trascrizione della domanda giudiziale di rescissione

Note

nota1

nota2

Bibliografia

NATOLI, Della tutela dei diritti: trascrizione, prove, Torino, Comm. cod. civ., 1971

NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973

TRIOLA, Della tutela dei diritti. La trascrizione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, IX, 2000

L'art. 2652 n.1 cod.civ. prevede che siano soggette a trascrizione le domande giudiziali di rescissione dei contratti. Viene espressamente specificato dalla legge che . Si ipotizzi che Tizio ceda a Caio un immobile in forza di una vendita che è stata perfezionata per un corrispettivo ben inferiore alla metà del valore di mercato. Qualora Caio a propria volta venda a Terzo lo stesso bene, questo nuovo atto non potrà essere pregiudicato in relazione all'eventuale successiva azione intesa ad ottenere la rescissione del contratto. Da questo punto di vista la norma in esame conferma il modo di disporre dell'art. 1452 cod.civ., che fa menzione dell'effetto retroattivo della risoluzione come limitato alle parti.Il contenuto utile della norma è piuttosto quello di mettere a fuoco il meccanismo "prenotativo" proprio della trascrizione della domanda giudizialeSi pensi al caso di Tizio che vende a Caio e, successivamente, agisce contro costui per ottenere la rescissione del contratto, trascrivendo la relativa domanda. Se Caio vende a Terzo e, in esito al processo, viene accolta la predetta domanda, il diritto di Terzo dovrà cedere il passo a quello di Tizio, che ha tempestivamente trascritto l'impugnativa.Il modo di operare della posizione in esame può essere dinamicamente rappresentato nella figura sotto riportata:Cfr. Triola, Della tutela dei diritti. La trascrizione, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, Torino, 2000, p.151 e ss..Si vedano Nicolò, La trascrizione, Milano, 1973, p.13; Natoli, Della tutela dei diritti. Trascrizione-Prove, in Comm. cod. civ., Torino, 1971, p.160.