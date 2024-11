Società in nome collettivo irregolare: conseguenze in tema di responsabilità patrimoniale dei soci

La mancata esecuzione del deposito dell'atto costitutivo della società in nome collettivo presso l'ufficio del registro delle imprese ne cagiona la natura irregolare, con la conseguente applicazione delle regole proprie della società semplice (art. 2297 cod. civ. ). Questo vale per quanto attiene alla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci in ordine alle obbligazioni sociali, mentre questi non si possono giovare dell'eventuale pattuizione dell'esenzione di responsabilità (ben possibile nell'ambito della società semplice: cfr. l'art. 2267 cod. civ.) per chi non abbia la gestione esterna dei rapporti sociali (Cass. Civ. Sez. I, 8704/01 ). Fino a qui nulla di nuovo rispetto alle regole proprie della società in nome collettivo regolare (di tal chè si deve ritenere che non abbia particolare peso quanto deciso da Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7 novembre 2024). E' tuttavia badando alla regola deldi cui all'art. 2304 cod. civ. che si coglie l'elemento differenziale di spicco in materia di responsabilità patrimoniale dei soci. Nella società in nome collettivo regolare i. Nel caso che ci occupa invece occorrerà fare applicazione della diversa regola di cui all'art. 2268 cod. civ. , in base alla quale il socio compulsato dal creditore sociale deve indicare i beni sui quali costui possa agevolmente soddisfare il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. I, 1701/70 ).