Società in accomandita semplice: trasferibilità della quota

Note

nota1

Bibliografia

DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987

GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963

SIMONETTO, Sul trasferimento delle quote degli accomandatari, Riv. dir. civ., II, 1959

TASSINARI, Trasferim.per atto tra vivi delle quote sociali nelle soc.di persone, Riv. Not., 1958

Prassi collegate

Quesito n. 244-2015/I, Morte di accomandatario di sas, continuazione con un erede e liquidazione degli altri

Quesito n. 1153-2014/I, Trasferimento da accomandatario di parte di partecipazione a soggetto accomandante nella sas

Quesito n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice

Quesito n. 247-2011/I, Sas, modifica dei patti sociali, accomandatario che assume la qualifica di accomandante e ragione sociale

Quesito n. 179-2008/I, Forma del consenso alla cessione di quota di accomandatario

La diversa posizione di accomandanti ed accomandatari non può non riflettersi sulla disciplina del trasferimento della partecipazione sociale. Per quanto attiene a questi ultimiper effetto del combinato disposto degli artt. 2252 2315 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1560/71 ). Il trasferimento per atto tra vivi costituisce una modifica del contratto sociali e necessita perciò del consenso di tutti i soci, anche di quelli che rivestono la qualità di semplici accomandanti. Si tratta tuttavia di una regola derogabile, analogamente a quanto si può osservare in tema di società semplice e di società in nome collettivo, attraverso l'introduzione di idonea clausola dei patti sociali . Così ben potrebbe essere sancita la libera trasferibilità della quota sociale, come anche l'espressione del consenso della semplice maggioranza degli accomandatari (Cass. Civ. Sez. I, 1692/63 ). Per la trasmissione mortis causa, rinvenendo applicazione il disposto di cui all'art. 2284 cod. civ. , sarà richiesta sia la volontà degli altri soci superstiti favorevoli alla continuazione della società con gli eredi del de cuius, sia il consenso di questi ultimi (Cass. Civ. Sez. I, 340/71 ).Per quanto attiene alla posizione dell'accomandante l'art. 2322 cod. civ. prevede una specifica disciplina che assumeremo in considerazione partitamente.E' dunque ammissibile anche una clausola che preveda la libera trasferibilità della quota dell'accomandatario senza ingerenza degli altri soci. L'opinione contraria (cfr. Tassinari, Trasferimento per atto tra vivi delle quote sociali nelle società di persone, in Riv. not., 1958, p. 296; Simonetto, Sul trasferimento delle quote degli accomandatari, in Riv. dir. civ., 1959, vol. II, p. 175) fondata sull' intuitus personae si risolve, infatti, in una petizione di principio. Essa non tiene conto che i destinatari di questo intuitus sono i soci stessi, i quali potranno perciò disporne in sede di costituzione o modifica dell'atto costitutivo (così Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 164 e Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 206).